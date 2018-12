La Techfest Vietnam 2018 attire l'intérêt du gouvernement, des ministères et des secteurs.



Da Nang (VNA) – La cérémonie de clôture de la Journée nationale des start-up, de l’innovation et de la créativité (Techfest Vietnam 2018) a eu lieu le 1er décembre à Da Nang.Cet évènement qui s'est déroulé du 29 novembre au 1er décembre a attiré près de 5 500 visiteurs, 250 représentants de fonds d'investissement, des délégations de 20 pays dans la région et dans le monde, en particulier des représentants des entreprises de start-up des pays de l'ASEAN.Au cours de la manifestation, les séminaires et les ateliers ont été organisés dans 8 domaines : technologie agricole, technologie de l’éducation, technologie médicale, technologie du tourisme, technologie 4.0, technologie financière... Également à cette occasion, une exposition de produits de start-up et d’innovation a été organisée, présentant les services de support de start-up de plus de 250 entreprises et organisations.En outre, les activités de connexion de l'investissement, l'un des contenus importants, se sont déroulées tout au long de l'événement, attirant l'attention de nombreux investisseurs et entreprises de start-up.Le concours national de start-up et d'innovation dans le cadre de Techfest 2018 a attiré l'attention de plus de 600 entreprises pour choisir les 10 entreprises les plus exemplaires à la finale.Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Tran Van Tung a envoyé un message sur la détermination à coopérer activement avec les ministères, les secteurs et les localités afin de promulguer des politiques de soutien, faciliter le fonctionnement des entreprises de start-up, des investisseurs, des organisations de soutien et des représentants internationaux souhaitant rechercher les opportunités d'investissements et d'affaires au Vietnam. Les avis des investisseurs et des experts nationaux et étrangers donnés lors des séminaires seront sérieusement étudiés et assimilés afin d’organiser plus efficacement les activités de soutien aux entreprises de start-up, d’innovation et de créativité. -VNA