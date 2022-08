Photo d'illustration: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Dans son dernier rapport économique sur le Vietnam, la banque Standard Chartered a souligné que la reprise économique du pays serait plus forte d’ici à la fin de l’année, d’autant plus que le pays a repris ses activités touristiques, après une fermeture de deux ans due à la pandémie de Covid-19.



La banque a maintenu ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam à 10,8% au troisième et à 3,9% au quatrième trimestre de cette année, portant la croissance de toute l’année à 6,7%.



Selon les prévisions de Standard Chartered, la vente au détail devrait bondir, en août, de plus de 60% comparé à la même période l’année précédente. La production industrielle, les exportations et les importations devraient progresser de plus de 15% en glissement annuel. L’inflation devrait s’établir à 3% en août.



Les experts de la Banque HSBC ont également prédit que l’économie vietnamienne rebondirait cette année.



Les exportations de textiles, de vêtements et de chaussures augmenteront de 30% par rapport à l’année précédente. Les ventes au détail afficheront un taux de croissance record de plus de 55% par rapport à la même période de l’an dernier. -VOV/VNA