Sputnik salue les efforts de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine dans le cadre de campagnes de collecte de sang. Photo : VNA

Le Vietnam a appliqué les progrès mondiaux dans le traitement du cancer du sang, mené avec succès une enquête épidémiologique nationale sur la thalassémie et assuré des réserves de sang dans le contexte de la pandémie de COVID-19, selon l'article.Il a cité les statistiques de Globocan 2020 selon lesquelles le Vietnam a enregistré 182.563 nouveaux cas de cancer et 122.690 décès par cancer l'année dernière, le cancer du sang représentant 3,4% des nouveaux cas.Le domaine de la génétique - biologie moléculaire a également obtenu des résultats positifs dans l'étude des mutations génétiques dans le cancer du sang, contribuant à améliorer la qualité des traitements et le diagnostic des maladies héréditaires du sang.L’article a également salué les efforts de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine dans le cadre de campagnes de collecte de sang dans le contexte de la propagation de la pandémie.Il a déclaré que l'application scientifique et technologique au Vietnam avait facilité le don de sang, notant une application et un compte Zalo lancé par l'institut à cet égard.-VNA