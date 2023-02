Intitulés "Mélodie du Viet Nam", ces spectacles ont laissé une forte impression dans le cœur du public marocain et des Vietnamiens d'outre-mer sur la musique, la culture et le peuple vietnamiens.S’exprimant lors de l’ouverture des concerts, l'ambassadrice Dang Thi Thu Ha a présenté le Têt traditionnel du Vietnam et ses beaux traits culturels, ainsi que les réalisations du développement socio-économique obtenues par le Vietnam au cours de l'année dernière et a souligné le développement en plein essort de la relation de coopération d’amitié entre Vietnam et Maroc. En particulier, la Porte du Vietnam construite par l'ambassade et la communauté des Vietnamiens au Maroc qui vient d'être inaugurée au village de Douar Sfari, en banlieue de la ville de Kénitra, au Maroc est non seuelement un projet empreint de culture vietnamienne aidant les générations de Viet kieu à se souvenir toujours leur origine, mais aussi un symbole de l'amitié Vietnam-Maroc.Ces spectacles artistiques ont été minutieusement préparés et chorégraphiés avec la participation d'artistes du Théâtre militaire de musique et de danse, de la Troupe artistique de la 2e Région militaire et du Département des arts du spectacle, du ministère vietnamien de la Culture et des Sports et du Tourisme.A cette occasion, l'ambassade du Vietnam au Maroc en collaboration avec l'Association d'amitié Maroc-Asie a tenu une exposition de produits vietnamiens, projeté une vidéo sur le Têt traditionnel du Vietnam et présenté les plats typiques du Têt aux invités.…Par la même occasion, une délégation d'artistes vietnamiens a rendu visite aux Vietnamiens d'outre-mer au village vietnamien de Douar Sfari, en banlieue de la ville de Kénitra et à la Porte du Vietnam.Le Vietnam et le Maroc ont établi leurs relations diplomatiques le 27 mars 1961.La communauté vietnamienne du Maroc a pour origine principalement des familles dont les maris étaient soldats pendant la guerre contre les colonialistes français, et d'épouses vietnamiennes qui se sont installées au Maroc pour y vivre en 1972.Le Village vietnamien dans la commune de Douar Sfari a été accordé par le roi Hassane II à des quelque 80 familles rapatriées au Maroc. Actuellement, ce village est devenu un lieu de rassemblement de la communauté vietnamienne au Maroc. -VNA