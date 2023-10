Le cargo K-LINE accoste au port de Tan Vu, Hai Phong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le site Web spglobal.com a publié le 5 octobre un article estimant que dans les perspectives à moyen terme pour les cinq prochaines années, certains facteurs clés devraient faire du Vietnam l’un des marchés émergents à la croissance la plus rapide de l’Asie.Le Vietnam continuera de bénéficier de coûts salariaux manufacturiers relativement inférieurs. Le pays dispose d’une main-d’œuvre relativement importante et bien formée par rapport à de nombreux autres pays en Asie du Sud-Est, ce qui en fait une plaque tournante attrayante pour la production manufacturière des multinationales.En outre, une croissance rapide des dépenses d’investissement est attendue, reflétant la vigueur continue des investissements directs étrangers (IDE) des multinationales étrangères ainsi que les dépenses d’infrastructure nationales. Le total des IDE mis en œuvre est estimé à 22,4 milliards de dollars en 2022. Des investissements importants sont attendus dans le secteur des infrastructures, alors que l'économie continue de croître considérablement au cours de la prochaine décennie.De nombreuses multinationales ont diversifié leurs chaînes d’approvisionnement manufacturières au cours de la dernière décennie afin de réduire leur vulnérabilité aux ruptures d’approvisionnement et aux événements géopolitiques. Cette tendance a été encore renforcée par la pandémie de COVID-19, car des perturbations prolongées ont créé des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales de nombreux secteurs, notamment l’automobile et l’électronique.Le Vietnam est l’une des destinations privilégiées des entreprises sud-coréennes et japonaises qui choisissent de déplacer leur production vers la région de l’ASEAN.Selon l’article, malgré les vents contraires à court terme qui pèsent sur la croissance économique du Vietnam, à moyen terme, un grand nombre de moteurs de croissance positifs créent des vents favorables et continueront de soutenir la croissance rapide de l'économie vietnamienne. Cela devrait entraîner une forte croissance du PIB total du Vietnam ainsi que du PIB par habitant. Les perspectives économiques de 2024 à 2026 sont celles d’une expansion économique rapide.Avec une forte expansion économique prévue au cours de la prochaine décennie, le PIB total du Vietnam devrait passer de 410 milliards de dollars en 2022 à 500 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 750 milliards de dollars en 2030. Cela se traduit par une croissance très rapide du PIB par habitant du Vietnam, de 4 150 dollars par an en 2022 à 5 000 dollars par an d'ici 2025 et 7 300 dollars d'ici 2030, ce qui entraînera une expansion substantielle de la taille du marché de consommation intérieur du Vietnam. - VNA