L'agence de notation de crédit S&P a relevé le 26 mai la note de crédit à long terme du Vietnam à BB+ perspective « stable ». Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'agence de notation de crédit S&P a relevé le 26 mai la note de crédit à long terme du Vietnam à BB+ perspective « stable », a annoncé le ministère des Finances.

Selon le ministère des Finances, c’est le résultat de la mise en œuvre active par le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement de mesures visant à stabiliser la macro-économie, à réformer le système financier et bancaire ainsi qu'à contrôler la pandémie pour stabiliser la vie des gens et relancer la production et les activités commerciales.

La notation de S&P reflète la reprise solide dans le contexte de levée par le gouvernement des restrictions sur les déplacements nationaux et transfrontaliers, de l’amélioration impressionnante du taux de couverture vaccinale et des changements flexibles dans les politiques de lutte contre l'épidémie de COVID-19, de l’amélioration des procédures administratives, de l’attirance des IDE malgré les perturbations dues à la pandémie.

Au cours des 12 à 24 prochains mois, l'économie vietnamienne continuera de se redresser, de surmonter les difficultés et défis causés par la pandémie, contribuant à renforcer sa position extérieure et à réduire le déficit budgétaire.

Le revenu par habitant a augmenté rapidement ces dernières années avec un taux de croissance réel sur 10 ans de 4,8 %, nettement supérieur à la moyenne des pays ayant des niveaux de revenu similaires.

S&P prévoit une croissance du PIB du Vietnam en 2022 d'environ 6,9 % avec une tendance à long terme de 6,5 % à 7 % à partir de 2023.

S&P a noté également que le Vietnam a acquis de nombreuses réalisations importantes en matière de développement au cours de la dernière décennie, contribuant à renforcer le lien solide entre le gouvernement et le peuple.

Selon S&P, la finance publique du Vietnam maintient toujours un état stable, même dans le contexte où les recettes et les dépenses budgétaires sont sous une certaine pression en raison de la pandémie.

Cette agence de notation de crédit prévoit que le déficit budgétaire pourrait augmenter temporairement avec la mise en œuvre du programme de développement et de relance socio-économique. -VNA