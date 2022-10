Hanoi (VNA) – La cote de crédit souveraine du Vietnam fait face à des risques limités après la récente tourmente autour de l’affaire de la Saigon Commercial Bank (SCB), selon S&P Global Ratings.

Des clients effectuant des transactions à Sacombank. Photo: diffusée par la VNA



Dans la mesure où il s’agit d’événements isolés et qui ont un impact limité sur la stabilité financière, nous ne prévoyons pas d’impact significatif sur nos notes de crédit souveraines au Vietnam, a déclaré Rain Yin, analyste souverain chez S&P à Singapour, dans un communiqué en réponse aux questions de Bloomberg News.L’équipe bancaire de S&P a déclaré que le risque lié à l’événement est limité à la banque individuelle, et non au secteur bancaire du pays, selon le communiqué.La Banque d’Etat du Vietnam a passé la semaine dernière à calmer les marchés et les déposants tandis que SCB a relevé les taux d’intérêt et attiré les clients. Samedi, le régulateur a déclaré qu’il placerait le prêteur privé sous «contrôle spécial» et a ordonné à quatre banques de l’aider à le gérer.Michael Kokalari, économiste en chef de VinaCapital, a déclaré qu’il n’y avait aucune conséquence potentielle pour le système bancaire vietnamien après l’affaire de SCB.Dans un récent rapport, les analystes de VNDirect ont déclaré que les récentes informations défavorables et les fluctuations exercent une pression sur la liquidité du système bancaire.La liquidité du système continue d’être sous pression dans le contexte où les violations de l’émission d’obligations d’entreprises font l’objet d’enquêtes.Cependant, le risque de liquidité n’est pas grand dans le contexte d’une macroéconomie stable et la santé du système bancaire s’est beaucoup améliorée.VINDIRECT estime que le risque pour la liquidité du système bancaire n’est pas important. Ceci est soutenu par des efforts pour dé-dollariser l’économie et augmenter les transactions sans numéraire, qui ont eu un effet significatif.Actuellement, près de 20 banques commerciales, représentant la majorité du système, ont été reconnues comme répondant aux normes Bâle II ; dans laquelle six banques ont rempli les trois piliers. Certaines banques ont été pionnières dans la mise en œuvre d’un ensemble de normes Bâle III visant à renforcer davantage la qualité du capital et en particulier la liquidité.Par ailleurs, le ratio des capitaux à court terme et des emprunts à moyen et long terme a diminué à 34 % au 1er octobre 2022 et continuera de baisser à 30 % à partir du 1er octobre 2023.À long terme, le secteur bancaire continue d’être très attractif en raison d’un ratio de profit élevé, d’une qualité d’actifs bien contrôlée, d’une faible pénétration des prêts hypothécaires, d’un commerce de détail peu élevé et de bénéfices en hausse.Autrement dit, le Vietnam en est encore aux premiers stades de son développement économique, de sorte que le secteur bancaire du pays n’a pas atteint le stade de saturation, a déclaré Michael Kokalari, économiste en chef de VinaCapital. – VNA