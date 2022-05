Hanoi (VNA) – Avec une mélodie joyeuse et énergique, la chanson Let’s shine a été choisie comme l’hymne officiel des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est. Écrite par le musicien Huy Tuân, elle intègre des paroles en vietnamien entrecoupées de refrains en anglais.

Huy Tuân, auteur de la chanson officielle des SEA Games 31. Photo : vtv.vn



Let’s shine (Soyons brillants) ou Hãy tỏa sáng en vietnamien est l’hymne que les amoureux du sport peuvent commencer à entonner en attendant le début des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) qui se tiendront au Vietnam le mois prochain.



Let’s shine se veut le reflet de la détermination et des efforts déployés par toutes les équipes participantes. Elle transmet aussi un message de développement, de solidarité et de convivialité, en écho au thème de ce rendez-vous bisannuel : "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" (For a stronger South East Asia).



Lors de la cérémonie de lancement de la chanson, le 20 mars à Hanoï, le musicien Huy Tuân a lancé ce message aux sportifs : "Je suis très fier que mon travail ait été sélectionné parmi des centaines de soumissions par le comité d’organisation. J’adore le sport. C’est un cadeau pour tous les sportifs et j’espère que vous obtiendrez les meilleurs résultats pour la Patrie. Je souhaite que la chanson soit bien appréciée, tant dans le pays qu’à l’étranger".



"J’ai longtemps rêvé que je ferais quelque chose pour ce secteur. Ainsi, même si j’ai été informé un peu tard du concours d’écriture de l’hymne des SEA Games 31, j’ai tout de suite commencé à composer avec à l’esprit la fierté de mon pays et le souhait d’inviter les amis internationaux à venir se réunir pour briller sous le ciel du Vietnam", a-t-il précisé.



L’esprit du Vietnam



Selon plusieurs experts, le titre de la chanson convient parfaitement à la nature d’un grand événement sportif international. S’exprimant sur ce point, l’auteur a déclaré que durant la composition, il s’était mis à la fois dans la position d’un supporteur passionné et d’un sportif passant des moments difficiles à l’entraînement. Pour le compositeur Huy Tuân, créer la musique de l’un des plus grands événements sportifs de la région est une des plus belles expériences de sa carrière et il avait hâte de la partager enfin avec le public.



"Pour cette création, j’ai essayé de transmettre l’esprit vietnamien tout en rendant l’écoute facile pour la communauté internationale en termes de rythmes et de mélodies. Normalement, une chanson pour un tel événement a deux versions, en vietnamien et en anglais, mais j’ai choisi de composer les paroles en vietnamien entrecoupées de refrains anglais. Ce n’est pas seulement une tendance actuelle, mais cela permet également une écoute plus aisée".

Les chanteurs Tùng Duong (gauche) et Van Mai Huong interprètent "Let’s shine" lors de la cérémonie de lancement de la chanson. Photo : TĐ/CVN



Intéressé par la chanson des SEA Games 31 et ayant l’occasion de voir directement les chanteurs Tùng Duong et Van Mai Huong interpréter sur scène une version démo le 20 mars, Phan Tuân Anh, un supporteur de hanoïen, a partagé : "Par rapport à l’enregistrement que j’ai écouté en ligne, l’interprétation sur scène est beaucoup plus touchante et forte en émotions".



Lê Thi Hoàng Yên, directrice adjointe du Département général des sports et de l’éducation physique, a estimé que la chanson montrait la fierté du pays ainsi que le bel esprit sportif, incitant la jeunesse à briller, à témoigner de la solidarité et de l’hospitalité avec les amis internationaux. "Les paroles sont concises avec un message clair. Les mélodies conviennent parfaitement au slogan des jeux", a-t-elle commenté.



Selon les prévisions, le producteur invitera plusieurs artistes célèbres tels que Hông Nhung, My Linh, Thu Minh, Tùng Duong,Van Mai Huong, Hà Anh Tuân, My Tâm, Toc Tiên, Hô Ngoc Hà, Son Tùng MTP, My Anh, Amee… à se produire sur scène le jour de l’ouverture des jeux.



Le sport et la musique ont un pouvoir de rassembler les gens. Ils sont les vecteurs de la passion et de l’émotion et les combiner permettra d’amplifier la célébration des jeux par les fans, tout en touchant de nouveaux publics. Avec ce talent que le comité d’organisation a choisi pour créer la musique officielle des SEA Games 31, on est sûr d’y parvenir.

• Extrait de Let’s shine

Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao

(Ce soir, je marche vers la cime de la gloire)

Vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao

(M’élancer pour viser le Ciel aux étoiles)

Để lại nhọc nhằn gian lao

(Laisser derrière moi les difficultés)

Nơi đây tôi chạm vào vinh quang

(Ici, je peux toucher la gloire)

Cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng

(Me briller sous le Ciel vietnamien)

Con tim đôi chân sẵn sàng

(Mon cœur et mes pieds sont prêts)

Together, stronger Southeast Asia

(Ensemble, une Asie du Sud-Est plus forte)

Together, we will fight until the end

(Ensemble, nous nous battrons jusqu’au bout)

Tomorrow is so bright

(Demain est si brillant)

For everyone who will try

(Pour tous ceux qui essaieront)

Together hand in hand

(Ensemble main dans la main)

We run and ride

(Nous courons et roulons)

Together we aim high

(Ensemble visons haut)

To finish line

(Pour terminer la ligne)

Tomorrow is so bright

(Demain est si brillant)

For everyone who will try

(Pour tous ceux qui essaieront)

Let’s shine

(Soyons brillants)

Let’s shine

(Soyons brillants). – CVN/VNA