Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - Le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, a organisé le 20 novembre un séminaire en ligne intitulé « Les Vietnamiens d'outre-mer avec la mer et les îles du Vietnam ».

L'événement a vu la participation d'officiers de marine et de soldats en service à l'île de Truong Sa (Spratleys), et d'un grand nombre de ressortissant vietnamiens au Vietnam et dans le monde.

S'exprimant lors de l'ouverture du séminaire, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a déclaré qu'il s'agissait d'une activité significative, poursuivant la série d'activités pour célébrer le 60e anniversaire de l'ouverture de la piste Ho Chi Minh maritime, la piste légendaire avec les exploits glorieux du peuple et de la marine héroïque du Vietnam.

De 2012 à 2019, le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer s'est coordonné avec le commandement de la Marine pour organiser huit visites à l'île de Truong Sa et à la plate-forme DK1, réunissant de près de 600 citoyens vietnamiens à l'étranger. Chaque visite a laissé des impressions profondes dans le cœur de tous les participants

L'événement est l'occasion pour les ressortissant vietnamiens à l'étranger d'interagir avec des officiers de marine et des soldats, et de se remémorer les visites au district insulaire de Truong Sa et au la plate-forme DK1, qui ont renforcé la prise de conscience des Vietnamiens d'outre-mer sur la souveraineté de la mer et des îles, la croissance et le développement de la Marine populaire du Vietnam, et surtout le consensus avec la détermination du Parti et de l'État à protéger la souveraineté maritime du pays. -VNA