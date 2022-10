Photo : VNA



Thua Thien - Hue (VNA) - Le Conseil populaire de la province de Thua Thien – Hue (Centre) a tenu, le 26 octobre, la 7e réunion thématique pour discuter de questions locales et approuver de nombreux projets de résolutions importants pour promouvoir le développement socio-économique local dans les temps à venir, dont la décision d'approuver les investissements dans le projet de "Village de paix Vietnam-République de Corée" dans le district d'A Luoi.

Ce projet est financé par l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) à hauteur de plus de 3,2 millions de dollars et la province de Thua Thien Hue, plus de 8,9 milliards de dongs (356 millions de dollars). Mis en œuvre sur la période 2022-2026, le projet vise à soutenir le développement socio-économique des habitants de 18 communes et chefs-lieux du district d'A Luoi.

Le projet comprend les composantes comme le fourniture de services médicaux complets aux victimes après les accidents causés par des explosifs ; l'adaptation de l'agriculture au changement climatique ; le renforcement de la résilience des populations aux catastrophes naturelles ; la mise en place et l'opération d’un système d’examen médical et de traitement à distance au niveau local… -VNA