Les représentants de l'ambassade du Vietnam en Malaisie offrent des cadeaux à des Vietnamiens en difficulté vivant dans l'Etat de Penang. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Une mission de l’ambassade du Vietnam en Malaisie est venue le 3 juillet dans l’Etat de Penang pour offrir 100 cadeaux à des Vietnamiens en difficulté en raison de l’épidémie de Covid-19.

Ces cadeaux composés de riz, de nouilles, d'œufs et de saumure de poisson ont été financés par la compagnie générale par actions des services gazo-pétroliers du Vietnam (PTSC).

Penang est situé sur la côte Nord-ouest de la péninsule Malaise et un des Etats les plus touchés par l’épidémie de Covid-19. Actuellement, un grand nombre de Vietnamiens y travaillent dans le textile-habillement, la construction et l’électronique. Ils sont en grandes difficultés, en raison du confinement strict imposé par le gouvernement malaisien.

Vu Duc Minh, 2e secrétaire en charge de la communauté de l’ambassade du Vietnam en Malaisie, a déclaré que cette activité visait à soutenir les citoyens vietnamiens. Dans les temps à venir, avec l'aide de PTSC et de nombreux autres bienfaiteurs, l'ambassade poursuivra ces activités pour les aider. -VNA