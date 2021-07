La coopérative des services agricoles Sông Hông dans la commune de Dai Mach, district de Dông Anh, à Hanoï, a réussi à fabriquer des pailles à partir de légumes et tubercules.

Le Comité de gestion de la baie d'Ha Long (Quang Ninh) déploie d’ores et déjà de manière synchrone des solutions pour protéger les écosystèmes des récifs coralliens dans la baie d'Ha Long.

Arena Multimedia, en collaboration avec le SCDI et l'organisation Vietnam Cleen & Green, ont récemment lancé le concours Show It NOW 2021.