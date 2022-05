Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) a eu une séance de travail à Son La. Photo : VNA

Son La (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation du gouvernement ont eu le 29 mai une séance de travail avec la Permanence du Comité provincial du Parti de Son La sur la situation et les résultats de la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et de la Résolution du 15e Congrès provincial du Parti.

Face à de nombreuses difficultés, notamment les impacts de la pandémie de COVID-19, Son La a efficacement mis en œuvre le "double objectif" : assurer la prévention et le contrôle du COVID-19; maintenir le développement socio-économique et obtenir des résultats encourageants.

Au cours des 5 premiers mois de 2022, la situation socio-économique locale a obtenu des résultats positifs : la vie des habitants est améliorée ; la défense et la sécurité nationales sont maintenues. Au premier trimestre, le Produit intérieur brut régional (GRDP), l'indice de la production industrielle et les exportations ont connu des hausses respectives de 5,02%, de 8,83%, et de 3,2%.

Se classant au troisième rang en termes de superficie naturelle et au 31e rang en termes de population, Son La dispose des atouts pour son développement socio-économique et touristique, a remarqué le Premier ministre.

Pourtant, il a également cité des limites et lacunes que Son La doit régler telles que la faiblesse des infrastructures de transport, la baisse du revenu par habitant, les investissements dans le développement laissant encore à désirer...

Son La doit donc étudier et concentrer sur le développement de l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie numérique ; accélérer la restructuration économique ; promouvoir l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat..., a souligné le chef du gouvernement. En plus, la province doit bien faire la planification pour valoriser ses potentiels pour son développement rapide et durable, devenant bientôt un moteur de croissance de la région du Nord-Ouest.

Pham Minh Chinh a demandé Son La de promouvoir l'agriculture de haute technologie ; de s'efforcer de devenir un centre de transformation des produits agricoles, un centre de lait, de fruits et de plantes médicinales du Nord-Ouest ; de continuer à exploiter ses atouts dans l’énergie renouvelable et de transformer le tourisme en un secteur clé.

En outre, le chef du gouvernement a demandé Son La de renforcer les politiques sociales ; de réduire rapidement le taux des familles démunies, notamment dans les régions peuplées des ethnies minoritaires, des régions montagneuses et lointaines ; de préserver et promouvoir les valeurs de la culture, de l'histoire, de la tradition ainsi que des patrimoines et des sites sans négliger les investissements à l'éducation et à la santé.

Son La doit continuer à promouvoir la coopération internationale, y compris les relations et la coopération avec les localités du Laos, contribuant à construire une frontière d'amitié, de paix et de développement.

Le même jour, le Premier ministre et la délégation du gouvernement sont allés offrir de l'encens au temple dédié à l’Oncle Ho et ont planté des arbres souvenirs sur la place du Nord-Ouest de la ville de Son La. -VNA