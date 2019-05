La grotte de Son Doong. Photo: baomoi.com



Hanoï (VNA) - Grâce aux découvertes faites lors d'une récente expédition au Vietnam, la plus grande grotte du monde, Son Doong, semble être encore plus grande qu'on ne le pensait auparavant, selon CNN Travel.

Le mois dernier, un trio de plongeurs britanniques – les mêmes plongeurs qui ont aidé à sauver l'équipe de football emprisonnée par la Thaïlande en 2018 – s'est aventuré dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Binh, dans la jungle du centre du Vietnam, pour explorer les voies navigables de la grotte.

Au cours de la plongée, ils ont découvert un nouveau tunnel sous-marin reliant Son Doong ("Mountain River Cave") à une autre grotte géante appelée Hang Thung (grotte de Thung).

Son Doong mesure actuellement un total de 38,5 millions de mètres cubes. S'il est officiellement relié à la grotte Thung, 1,6 million de mètres cubes supplémentaires seront ajoutés.

"Ce serait comme si quelqu'un sur le mont Everest avait trouvé une masse 1 000 mètres plus haut", déclare Howard Limbert, conseiller technique de la société Oxalis Adventure Tour basée à Quang Binh et l'un des experts des grottes ayant aidé à organiser la plongée.

Il a déclaré à CNN Travel: "Toute grotte dans le monde peut s'intégrer confortablement à Son Dong quand elle est connectée – elle est simplement incroyablement grande."

Les plongeurs britanniques Jason Mallinson, Rick Stanton et Chris Jewell, qui ont aidé à secourir l’équipe de football prise en Thaïlande en 2018, ont récemment plongé dans la grotte de Son Doong au Vietnam.

Oxalis, la seule société autorisée à amener des voyageurs dans la grotte de Son Doong, a invité les plongeurs britanniques Jason Mallinson, Rick Stanton et Chris Jewell à se rendre dans la grotte après l'expédition de sauvetage thaïlandaise.

Selon Limbert, l'équipe d'Oxalis savait déjà que les eaux de Son Doong s'étaient rejointes lors de tests de coloration de la grotte de Thung, mais personne n'a jamais pénétré dans ces rivières souterraines.

Au cours de la mission, les plongeurs ont pu atteindre une profondeur d'environ 78 mètres en plongeant dans les airs (oxygène et azote) avant de faire demi-tour.

"Lorsque les plongeurs ont atteint 78 mètres, ils ont plongé avec une avance et un poids en plomb. Ils croient donc que la branche atteindra une profondeur de 120 mètres et restera longue d'environ un kilomètre", explique Limbert.

L'équipe ne s'attendait pas à ce que les tunnels soient aussi profonds que les autres grottes de la région sont assez peu profondes.

"Maintenant que nous savons quelle est la profondeur, nous allons amener les gaz spéciaux (oxygen-helium mixture). Nous serons de retour la prochaine fois pour faire des plongées longues et profondes", ajoute Limbert.

Les plongeurs prévoient revenir en avril prochain. C'est la meilleure saison pour la plongée, car le niveau de l'eau est relativement bas et la visibilité est meilleure que d'habitude, bien qu'il ne s'agisse toujours que d'un à deux mètres.

Son Doong, l'une des merveilles naturelles les plus précieuses au monde, a été découverte par accident en 1990 par le Vietnamien Ho Khanh.

"Alors qu'il chassait dans la jungle, Khanh est tombé sur l'ouverture, il a senti une rafale de vent et a entendu le bruit d'une rivière à l'intérieur … Mais après son départ, il n'a pas pu le retrouver car il était entouré de feuillage." dit Limbert, qui faisait partie de l'équipe de la British Cave Research Association (BCRA) qui est entrée pour la première fois à Son Doong.

"Khanh a passé de nombreuses années à redécouvrir l'embouchure de cette grotte et il nous y a finalement conduits en 2009. Nous avons immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'un grand estuaire".

Après que la BCRA ait exploré et étudié la grotte, celle-ci a été déclarée la plus grande du monde en 2010 – si grande qu'elle pourrait, selon les estimations d'Oxalis, abriter un bloc de gratte-ciel de 40 étages à New York.

L'énorme grotte calcaire renferme divers microclimats et un paysage varié, notamment deux jungles, rendues possibles par des dolines - des ouvertures créées par des plafonds effondrés - dans lesquelles le soleil se couche.

"Jusqu'à présent, nous n'avons exploré que 30% du parc national de Phong Nha-Ke Bang, il y a donc encore beaucoup à explorer", a déclaré Limbert.

Son Doong au Vietnam est la plus grande grotte connue au monde. Le photographe Ryan Deboodt a pris un drone pour capturer ces images spectaculaires.

La grotte fluviale vieille de trois millions d'années, ouverte aux touristes en 2013, est certainement l'un des plus beaux endroits de la planète.

Pour explorer, les voyageurs doivent réserver une visite guidée d'Oxalis.

Des traversées de rivières aux randonnées dans la jungle, en passant par la "Grande Muraille du Vietnam" et les terrains de camping nocturnes, la aventure dure quatre jours et s'étend sur 25 kilomètres de sentiers de jungle et de 9 km de grottes.

"Ce n'est certainement pas une simple promenade, il y a de nombreuses traversées de rivières, de grandes jungles, des montagnes et des falaises partout, ainsi que de nombreux animaux sauvages … comme des oiseaux et des singes originaires de la région", a déclaré Limbert. "Beaucoup de gens trouvent le paysage aussi spectaculaire que la grotte elle-même."

Il s’agit certes d’un défi physique, mais Limbert affirme que la randonnée est accessible à toute personne raisonnablement en forme qui ne craint pas la boue. Et vous allez devenir boueux.

Les visites de 2 .990 dollars entre janvier et août sont limitées à 10 personnes, avec un maximum de 1.000 voyageurs autorisés chaque année. Chaque groupe est accompagné d'une équipe de soutien composée de 27 membres, comprenant des porteurs, des cuisiniers, des aides à la sécurité, des guides formés par le BCRA et des spéléologues. -VNA