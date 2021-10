L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l'ASEAN Nguyen Hai Bang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les 38e et 39e sommets de l’ASEAN et les réunions connexes ont affirmé le rôle central de l'ASEAN et ont permis à ce bloc d'exprimer sa voix dans les affaires régionales et internationales.

Par conséquent, selon l'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l'ASEAN, le premier objectif des dirigeants de l'ASEAN lors de ces réunions est de comment sortir la région de la pandémie de COVID-19 le plus rapide, avec le soutien de vaccin. Les pays de l'ASEAN cherchent également à trouver une voix commune sur le mécanisme d'approvisionnement afin que les habitants du bloc puissent accéder aux vaccins de manière la plus équitable, la plus rapide et la plus efficace.

Un autre objectif très important des dirigeants de l'ASEAN est de chercher à relancer l’économie durant la période post-pandémique. Leur première priorité est de restaurer le tourisme, d'assurer le commerce des entreprises et le déplacement des habitants.

Un autre sujet qui intéresse également les dirigeants de l'ASEAN est la promotion de la connectivité de l'ASEAN par le biais de la connectivité dans les infrastructures, les transports et le tourisme ; les procédures d’import-export ; la connexion numérique.

L'objectif final de ces sommets est les affaires intérieures de l'ASEAN et l'édification d'une communauté forte.

Selon l'ambassadeur Nguyen Hai Bang, les dirigeants de l'ASEAN ont défini des orientations majeures pour le processus de contrôle de la pandémie et de reprise économique durant la période post-pandémique; poursuivi leurs efforts pour édifier une communauté de l'ASEAN puissante d'ici 2025, et la vision post 2025.

En plus, les dirigeants de l'ASEAN et les pays partenaires ont discuté des questions internes, des relations extérieures de l'ASEAN afin de renforcer l'unité et la solidarité au sein du bloc pour que ce bloc ait une voix commune sur les questions régionales et internationales, maintenant son rôle central. -VNA