Un colloque dans le cadre du Sommet et de l'Expo de l’Industrie 4.0 - 2018, vendredi à Hanoi.

Hanoi (VNA) - De nouvelles progressions dans le secteur financier et bancaire dans la quatrième révolution industrielle ont été mis en lumière lors d'un colloque organisé, le 13 juillet à Hanoi, dans le cadre du Sommet et de l'Expo de l’Industrie 4.0 - 2018.Dans son discours d'ouverture, le vice-président de la Commission de l’économie du Comité central du Parti, Ngo Van Tuan, a déclaré que le secteur financier et bancaire a beaucoup d’opportunités pour rejoindre la quatrième révolution industrielle. Avec une population de près de 100 millions d'ici 2025 et l'un des taux d'utilisation des smartphones les plus élevés au monde, le Vietnam est considéré comme l'un des pays capables de moderniser complètement les services bancaires et financiers.L'événement a fourni une plate-forme pour examiner le potentiel, les forces, les opportunités et les défis du secteur au cours de l'Industrie 4.0, ainsi que proposer des mesures et des mécanismes nécessaires pour tirer parti des opportunités, a-t-il déclaré.Selon lui, de nombreuses organisations financières et bancaires vietnamiennes ont étudié et adopté avec succès des technologies pour améliorer la qualité des services dans le contexte de l'intégration mondiale.Les rapports de l'événement ont mis en évidence les impacts de l'industrie 4.0 sur la finance et la banque, les recommandations politiques, le potentiel et l’application de blockchain au Vietnam, et la défense active du cyberespace dans les services financiers.Les sujets à discuter incluaient la gestion de base de données pour les services financiers et ses problèmes de confidentialité, le paiement sans numéraire, les défis de la transformation numérique, les changements dans les services bancaires en ligne, et les impacts de l'intelligence artificielle sur la gouvernance et la main-d'œuvre, entre autres. -VNA