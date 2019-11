Bangkok (VNA) – Participant au 35e Sommet de l’ASEAN à Bangkok en Thaïlande le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré séparément le 2 novembre le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres et le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha.



Lors de la rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam soutenait le multilatéralisme, était déterminé à mettre en œuvre les Objectifs de Développement Durable de 2030 et l'Accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique. Le Vietnam est disposé à contribuer plus activement aux activités de maintien de la paix, à soutenir l'initiative du Secrétaire général intitulée "Action pour le maintien de la paix".



Antonio Guterres, de son côté, a estimé que le Vietnam était le pays arrivant en tête dans de nombreux domaines tels que le développement durable, la réduction de la pauvreté, les contributions aux efforts de préservation de la paix. Il a souhaité que le Vietnam joue un rôle exemplaire dans la lutte contre le changement climatique, contre la montée des eaux de l’océan, l'utilisation d'énergie propre.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche). Photo: VNA



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération et la connectivité entre l'ASEAN et l'ONU. S'agissant de la situation en Mer Orientale, ils ont partagé leurs points de vue sur la nécessité de garantir la paix, la stabilité, la liberté, la sécurité maritime et aérienne, et de parvenir prochainement au Code de conduite en Mer Orientale, sur la base du respect du droit international.Lors de la rencontre avec le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a partagé les dégâts causés par les inondations survenues en Thaïlande en septembre dernier. Le Premier ministre s'est attendu à ce que les deux pays coopèrent étroitement pour promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande, mettre en œuvre de mécanismes de coopération, promouvoir la coopération dans le commerce et l'investissement, la sécurité et la défense. Il a demandé à la Thaïlande de faciliter la distribution des produits vietnamiens sur son marché et d'aider la communauté vietnamienne.Le Premier ministre thaïlandais a suggéré aux deux pays de renforcer la coordination dans le règlement des problèmes tels que la pollution de l'air, la sécurité de l'eau, de trouver des moyens pour augmenter le commerce bilatéral, d’ouvrir davantage le marché et de créer les conditions favorables pour les entreprises des deux pays.Les dirigeants des deux pays ont convenu de renforcer leur étroite coordination pour atteindre les objectifs communs de construction de la communauté de l'ASEAN, de promouvoir les relations avec les pays partenaires, de régler les problèmes de sécurité régionale, dont celui de la Mer Orientale.Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l' ASEAN et la Fédération internationale de football. -VNA