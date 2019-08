La 9e conférence des ministres des Affaires étrangères des pays participant au Sommet d'Asie de l'Est. Photo: VNA



Bangkok (VNA) – La 9e conférence des ministres des Affaires étrangères des pays participant au Sommet d'Asie de l'Est (EAS) a eu lieu le 2 août à Bangkok, en Thaïlande.

Cette conférence a réuni les chefs de la diplomatie des 10 pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et de huit pays partenaires que sont l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, la Russie et les Etats-Unis.

La délégation vietnamienne était conduite par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.

En tant que présidente de l’ASEAN en 2019, la Thaïlande est convaincue que l’EAS pourrait jouer un rôle important dans la promotion de l’agenda pour la durabilité, a souligné le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, dans son discours d’ouverture.

Le ministre Don Pramudwinai a estimé que la sécurité et la stabilité constituaient une base pour la croissance économique et le développement durable de la région.

Etant coordinateur et président de l'EAS cette année, la Thaïlande a choisi comme sujets de débats le renforcement de la coopération dans le cadre de l’EAS, la connectivité de l’ASEAN, la protection de l'environnement, la gestion des catastrophes et de la sécurité, des problèmes de santé mondiaux, les épidémies et la coopération marine…

La conférence a également permis de discuter de la préparation du 14e Sommet d'Asie de l'Est qui se tiendra en novembre prochain en Thaïlande, à l’occasion du 35e Sommet de l'ASEAN.

La 52e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-52) et les conférences connexes ont lieu du 29 juillet au 3 août à Bangkok, avec la participation de représentants de plus de 30 pays, dont les pays membres de l’ASEAN, des pays de dialogue et des invités. -VNA