Les difficultés des entreprises nationales font pression sur la perception budgétaire de l’État en 2023. Photo: VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Dans un contexte économique mondial morose, les entreprises vietnamiennes rencontrent maintes difficultés et voient leurs commandes diminuer, ce qui fait effet sur la perception budgétaire. Mettre en œuvre des mesures efficaces pour assurer les rentrées budgétaires de l’État est impératif.

Les rentrées budgétaires de l’État entre janvier et mai 2023 se sont élevées à 769.600 milliards de dôngs, soit 47,5% des estimations pour l’ensemble de l’année, a informé le ministère des Finances. Selon lui, bien que les recettes intérieures de la période examinée aient été assez bonnes par rapport aux prévisions, les recettes mensuelles ont eu tendance à diminuer. Ainsi, la collecte de janvier a atteint 14,7% de l’estimation, celles de février 7,7%, de mars 8,9%, d’avril 9,9% et de mai 6,4%. La collecte nationale au cours des cinq premiers mois était de 97,1% de celle enregistrée à la même période de l’an dernier.

Ledit ministère a déclaré que 17 des 63 provinces et villes ont enregistré des recettes budgétaires de l’État dépassant 48% des objectifs de cette année. Treize localités ont vu les recettes budgétaires supérieures à celles de la même période de 2022, et 50 autres inférieures. Pendant ce temps, 653.100 milliards de dôngs du budget de l’État ont été dépensés au cours de la période, ce qui représente 31,5% du plan de cette année et une augmentation de 10,9% en glissement annuel.

Les dépenses de la période de janvier à mai ont été effectuées comme prévu, répondant à la demande de développement socio-économique, de défense et de sécurité sociale, de gestion de l’État, de remboursement de la dette et de la mise en œuvre des tâches du bien-être social.

Le chiffre d’affaires à l’import-export en baisse

À cause des difficultés économiques, les recettes du budget de l’État provenant des activités d’import-export n’ont atteint que 152.942 de milliards de dôngs au cours des cinq premiers mois de cette année, soit 36% de l’estimation, en baisse de 18% sur un an, a rapporté le Département général des douanes.

Au cours de cette période, le chiffre d’affaires à l’import-export a été estimé à 262,54 milliards d’USD (environ 6.177 billions de dôngs), en baisse de 14,7% sur un an. Concrètement, la valeur des exportations a atteint 136,17 milliards d’USD (3.204 billions de dôngs) tandis que celle des importations était de 126,37 milliards d’USD (2.973 billions de dôngs), respectivement en baisse de 11,6% et 17,9%.

Pour la première fois, le nombre d’entreprises se retirant du marché est supérieur à celui d’entreprises rejoignant ou réintégrant le marché. La chaîne d’approvisionnement mondiale a continué à faire face au risque de perturbation et de fragmentation, entraînant diverses conséquences pour les activités d’import-export et la croissance économique. Les principaux marchés d’importation de produits vietnamiens tels que les États-Unis et l’Union européenne (UE) ont réduit leurs achats de produits conventionnels et de luxe, ce qui a entraîné une baisse des commandes, en particulier dans les secteurs du textile-habillement, de la chaussure, de fabrication des meubles et des métaux.

Le ministère des Finances a publié le ”Rapport budgétaire pour les citoyens - Budget prévisionnel de l’État en 2023 adopté par l’Assemblée nationale”. En vertu de ce texte, les recettes du budget de l’État sont estimées à 1.620,7 billions de dôngs en 2023, en hausse de 0,4% en glissement annuel. Les dépenses du budget de l’État sont prévues à 2.076 billions de dôngs, en hausse de 16,3% sur un an, dont les dépenses pour l’investissement et le développement devraient s’élever à 726,7 billions de dôngs.

Depuis le 1er juillet 2023, le salaire de base est de 1,8 million de dôngs/mois en faveur des cadres, des fonctionnaires et des employés. On voit aussi une augmentation de 12,5% des pensions et des allocations d’assurance sociale. En outre, le rapport susmentionné propose également des solutions clés pour remplir les tâches financières et budgétaires de l’État cette année : mettre en oeuvre une politique budgétaire appropriée, perfectionner le système de recouvrement du budget de l’État, resserrer la discipline en consolidant la responsabilité des dirigeants dans la gestion et l’utilisation des sources financières et du budget de l’État, réformer le mécanisme de gestion et le mécanisme financier.-CVN/VNA