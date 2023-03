Hanoï (VNA) – Un colloque sur la mise en place de solutions pour empêcher le paiement pour les jeux sans licence a eu lieu le 23 mars à Hanoï.



L’événement a été organisé par l’Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique du ministère de l’Information et de la Communication. Il a été présidé par le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Thanh Lam.



Selon Le Quang Tu Do, directeur de l’Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique, des centaines de milliers de jeux sans licence sont actuellement disponibles en ligne. Le revenu total des jeux sans licence est estimé à près de 5.000 milliards de dongs/an. Et le paiement électronique est l'un des moyens populaires pour les utilisateurs de payer directement pour les jeux sans licence.



L'absence de contrôle des paiements entraîne plusieurs conséquences, dont une perte de recettes fiscales et des risques pour les joueurs, a-t-il indiqué.



Le vice-ministre Tran Thanh Lam a affirmé que son ministère travaillerait plus étroitement avec la Banque d'État et le ministère de la Sécurité publique pour gérer les insuffisances liées au paiement pour les jeux sans licence.-VNA