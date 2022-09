Photo: VNA

Moscou (VNA) - L'Organisation des bras Vietnam-Russie a organisé le 25 septembre à Moscou une soirée musicale afin de mobiliser des fonds pour ses activités caritatives tant au Vietnam qu'en Russie.

L’événement a réuni la participation de centaines d'étudiants vietnamiens vivant en Russie et étudiants russe qui aiment la culture et la musique vietnamiennes.

Les participants ont été immergés dans un espace tropicale, ont gouté des spécialités et boissons typiques du Vietnam et profité des dizaines de performances musicales.

Il s’agit également d’une occasion de présenter aux amis russes à la culture et à la musique vietnamiennes.

L'Organisation des bras Vietnam-Russie est une organisation caritative créée le 9 décembre 2017 avec pour mission de connecter des étudiants internationaux enthousiastes et dynamiques pour participer au travail bénévole; présenter et promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamiens auprès des amis internationaux par le biais des activités de volontariat. -VNA