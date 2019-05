Hô Chi Minh-Ville (VNA) - À l’occasion du 129e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et des 50 ans de l’application de son testament, l’Opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO) organise le programme artistique "Khúc khai hoàn" (Chanson triomphale) le 18 mai au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville.

Danse contemporaine Chạm tay vào quá khứ. Photo: CVN



Le programme artistique "Khúc khai hoàn" (Chanson triomphale) servira à promouvoir la musique traditionnelle révolutionnaire et présentera des œuvres exceptionnelles de musiciens et de chorégraphes vietnamiens. Au programme, les deux premières pièces instrumentales de "Khúc khai hoàn" composées par le musicien Trong Dài et écrites pour l’orchestre symphonique en mars 2019 ainsi que le Concerto pour violon et orchestre du musicien Hoàng Cuong.Le musicien Trong Dai est diplômé du Conservatoire Tchaïkovski. Il a écrit beaucoup de musique instrumentale, dont deux symphonies, mais est essentiellement célèbre pour ses musiques de film comme: "Hà Nôi dêm tro gio", "Chi tôi"... Il a écrit "Khúc khai hoàn" pour honorer le peuple vietnamien qui a su résister aux aléas de l’histoire, allumer ses convictions et surmonter tous les défis.Le musicien Hoàng Cuong, quant à lui, dont les premières idées pour son Concerto pour violon ont commencé à germer dans les années 1960 alors qu’il étudiait encore en Allemagne, a terminé l’écriture de son concerto en trois ans, en 2010.Dans la première partie du spectacle, outre les deux œuvres musicales, le public découvrira des morceaux populaires comme: "Bac Hô môt tinh yêu bao la" (Oncle Hô, un grand amour) du musicien Thuân Yên et "Tiêng hat từ Thành phô mang tên Nguoi" (Chant de la ville portant le nom de l’Oncle Hô) du musicien Cao Viêt Bach.Toute la première partie du spectacle sera mise en scène et dirigée par le jeune et talentueux chef d’orchestre d’HBSO - Trân Nhât Minh. La deuxième partie du programme sera consacrée à la danse contemporaine "Cham tay vào quá khu" (Toucher le passé de la main) des chorégraphes Nguyên Phuc Hai et Nguyên Phuc Hung sur des musiques de Vu Viet Anh, Henryk Górecki et Philip Glass. – CVN/VNA