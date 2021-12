Photo d'illustration : nhandan

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, la prise de conscience des soins de santé des femmes des minorités ethniques s’est continuellement améliorée, de même que le système de soins de santé reproductive pour les femmes des minorités ethniques.

Concrètement, les activités de communication sur les soins de santé reproductive et de santé sexuelle pour les femmes et les jeunes des minorités ethniques dans les communes reculées ont été multipliées. Les agents de santé locaux se rendent régulièrement aux villages et aux hameaux pour donner des conseils sur les soins de santé, persuader les femmes enceintes de se rendre dans des établissements médicaux pour des examens et un accouchement en sécurité...

Les cliniques d'obstétrique locales sont dotées d’équipements médicaux modernes, ce pour améliorer la qualité des examens et des traitements. Les habitants locaux sont plus rassurés et viennent plus à ces établissements.

La province de Ha Giang (Nord) a mis en œuvre des solutions synchrones qui ont permis d’améliorer l'efficacité des soins de santé reproductive. Le taux de femmes enceintes bénéficiant de soins durant leur grossesse a atteint plus de 93 %. Le nombre de femmes enceintes recevant des soins prénatals 3 fois ou plus durant leur grossesse, ainsi que le taux de femmes soignées par des agents de santé durant leur accouchement, augmente de jour en jour.

La stratégie démographique du Vietnam jusqu'en 2030, approuvée par le Premier ministre, vise à maintenir fermement la fécondité de remplacement, à ramener le rapport de masculinité à la naissance à l'équilibre naturel, à tirer parti de la structure démographique d’or, à s'adapter au vieillissement de la population, et à améliorer la qualité de la population afin de favoriser le développement national rapide et durable. -VNA