Six Vietnamiens figurent dans le classement Forbes des Milliardaires. Photo: internet



Hanoï (VNA) - Le dernier classement annuel Forbes des personnes les plus riches du monde compte le plus grand nombre de citoyens vietnamiens, avec six milliardaires. Les cinq hommes et une femme ont un patrimoine total de 16,7 milliards de dollars.



Phạm Nhật Vượng, propriétaire de Vingroup, reste l'homme le plus riche du Vietnam avec une valeur nette de 7,3 milliards de dollars et se classe au 344e rang mondial.



Avec 2,8 milliards de dollars, la vice-présidente de HDBank, également vice-présidente et PDG de VietJet Air, Nguyễn Thị Phương Thảo, est au 1.111e rang.



Classé 3e sur la liste des milliardaires vietnamiens, le fondateur du groupe Hòa Phát, Trần Đình Long, détient 2,2 milliards de dollars. Il est suivi de Hồ Hùng Anh, président de Techcombank, et Trần Bá Dương, président de la société Truong Hai. Enfin, c’est Nguyễn Đăng Quang, président de Masan, avec 1,2 milliard de dollars.-VNA