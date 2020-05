Plus précisément, les services sont destinés à aider les employés à reporter les contrats de travail, les congés non payés et les employeurs à emprunter des capitaux pour payer les salaires des travailleurs qui ont cessé de travailler, déclarer et payer l'extension de l'impôt sur le revenu des entreprises et de l'impôt personnel...Il est prévu que de nouveaux services publics sur le portail national de la fonction publique soutiendront environ 4 millions de travailleurs et d'employeurs confrontés à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19 et aideront en même temps à raccourcir le temps de mise en œuvre de 6 à 10 jours ouvrables pour chaque cas par rapport à la mise en œuvre directe.Dans le même temps, via le canal de la réception des commentaires et des recommandations, ces services publics aideront le Front de la patrie du Vietnam à tous les niveaux à superviser la mise en œuvre des programmes de soutien de l'État en vertu de la Résolution 42 NQ-CP et la décision 15/QD-TTg.Inauguré le 9 décembre 2019, le portail à http://dichvucong.gov.vn se compose de six éléments, à savoir la base de données nationale sur les procédures administratives et les questions fréquemment posées et les réponses relatives aux procédures, la connexion à temps et le système de vérification pour se connecter aux portails ministériel et provincial de services publics, le système de paiement électronique, la section d'opinion pour les citoyens et les entreprises, les services publics intégrés des ministères, agences et localités, et les services de soutien en ligne.Initialement, il a offert cinq services publics en ligne dans les 63 villes et provinces, dont la délivrance de permis de conduire, l'annonce des activités de promotion, la réémission des cartes d'assurance maladie, la fourniture de services d'électricité et le paiement des factures d'électricité.En outre, il a également fournit quatre services publics au niveau ministériel tels que la délivrance de permis de conduire internationaux, l'enregistrement pour les activités de promotion, l'octroi de certificats d'origine des marchandises et le paiement de la taxe électronique aux entreprises. - VNA