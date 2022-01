L'un des points soulevés lors du 15e Symposium Japon-Singapour était de savoir comment les deux pays pourraient travailler ensemble pour faire progresser le commerce libre et ouvert. Photo: AFP / Straits Times

Singapour (VNA) - Singapour et le Japon ont réaffirmé leurs solides relations bilatérales dans le contexte où l'ordre mondial fait face à de nombreuses défis, et se sont réjouis de renforcer la coopération dans des domaines tels que la numérisation, l'innovation et l'économie verte, ainsi que la coopération en matière d'infrastructures dans les pays tiers.

L'engagement a été pris par les responsables des deux pays lors du 15e Symposium Japon-Singapour (JSS) sur le thème "Partenariat Japon-Singapour dans la coopération régionale" co-organisé, en ligne les 25 et 26 janvier, par l'Institut des affaires internationales du Japon (JIIA) et l'Institut de Singapour de International Affairs (SIIA), avec la participation de plus de 280 membres du secteur public et privé, d'instituts de recherche.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a déclaré que le Japon et Singapour soutenaient unis l'état de droit, la liberté de navigation et le libre-échange. Les deux pays ont de nombreuses opportunités de coopération, notamment dans le renforcement des chaînes d'approvisionnement, la construction d'infrastructures de qualité et la transformation numérique.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, a déclaré que malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale dues à la pandémie, le Japon restait l'un des principaux partenaires commerciaux de Singapour.

Par ailleurs, lors d'un entretien à Singapour le 26 janvier, de hauts responsables de la défense de la République de Corée et de Singapour ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de la cybersécurité, de la lutte contre le terrorisme et d'autres domaines liés à la sécurité nationale.

L'entretien, présidé par le vice-ministre sud-coréen de la Défense Kim Man-ki et son homologue singapourien Teo Eng Dih, s'est tenu alors que les deux parties cherchaient à intensifier leurs efforts conjoints pour renforcer la coopération et les échanges internationaux. -VNA