Un dialogue au Africa Singapore Business Forum (ASBF) 2023 (Source : VNA)

Singapour, 30 août (VNA) – Le Forum d'affaires Afrique-Singapour 2023 a débuté le 29 août dans la cité-État sous le thème « Stimuler la croissance de l'Afrique grâce à la numérisation, à la fabrication et à la durabilité ».Cela se déroule dans le cadre des efforts accélérés de Singapour pour rechercher des opportunités de coopération avec les pays africains afin d’exploiter leur potentiel, de diversifier les domaines de coopération et de rapprocher les marchés africains de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).L'événement de trois jours rassemble plus de 500 chefs d'entreprise et dirigeants gouvernementaux de 40 pays, dont 14 d'Afrique.Dans son discours d'ouverture, le ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie, Gan Kim Yong, a appelé au renforcement des partenariats pour relever les graves défis actuels, notant que la meilleure réponse à ces défis est d'approfondir la coopération entre les régions."Dans le même temps, nous continuons à renforcer nos liens commerciaux avec le reste du monde grâce à des accords de libre-échange", a-t-il déclaré.Le ministre a également souligné le rôle de Singapour dans le commerce entre l’Afrique et l’Asie et a estimé que des efforts devraient être déployés pour renforcer les liens entre l’Asie du Sud-Est et l’Afrique.Lors de l'événement, Gan Kim Yong a assisté à la signature de cinq protocoles d'accord visant à renforcer les partenariats commerciaux entre l'Afrique et des partenaires dans des domaines tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture de haute technologie et les matériaux de construction respectueux de l'environnement.Selon Enterprise Singapore, le commerce entre la cité-État et l'Afrique a augmenté d'environ 15 % par an entre 2019 et 2022 pour atteindre 19,4 milliards de dollars l'année dernière. Les investissements des entreprises singapouriennes sur le continent ont totalisé 32,1 milliards de dollars en 2021.- VNA