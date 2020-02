Un Boeing 787-10 de Singapore Airlines à l'aéroport de Changi. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Le transporteur national de Singapour, Singapore Airlines, a décidé de suspendre les embauches pour les postes au sol et de prendre d'autres mesures pour réduire les coûts, en raison de l'impact négatif de l'épidémie du COVID-19.

Répondant à la presse mardi 25 février, le porte-parole de Singapore Airlines a confirmé qu'un gel des embauches pour tous les postes au sol avait pris effet. Singapore Airlines suit de près l'évolution de la situation et prendra des mesures supplémentaires en cas de nécessité, a-t-il dit.

Dans un e-mail adressé mardi au personnel de Singapore Airlines, le directeur général de la compagnie, Goh Choon Phong, a annoncé qu’en plus du gel général du recrutement pour tous les postes au sol, les voyages d’affaires non essentiels avaient été suspendus.

À ce jour, Singapore Airlines et ses succursales comme SilkAir, Scoot ont temporairement suspendu plus de 3.000 vols de février à fin mai, ce qui représente 9,9% du nombre total de vols, a-t-il indiqué.

Il s’agissait d’un moment difficile, mais Goh Choon Phong s’est déclaré convaincu que Singapore Airlines pourrait le surmonter et émerger en tant qu’une compagnie aérienne encore plus forte.

En raison de l’évolution complexe de l’épidémie du COVID-19, le nombre total des passagers à l'aéroport singapourien de Changi a diminué de plus de 25% en variation annuelle au cours des deux premières semaines de février. Le nombre de passagers entre Singapour et la Chine a connu une forte baisse de plus de 85%, entraînant une chute de 90% du nombre de vols au départ de Singapour pour la Chine. -VNA