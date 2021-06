Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Vous avez envie de prendre un peu l’air en vous amusant? Prenez le guidon d’un quad pour une randonnée de quelques heures ou pour la journée dans la zone touristique de Dông Mô, dans la banlieue de Hanoï. Allez-y sans plus tarder!

Le quad... De quoi s’agit-il au juste? Il s’agit en fait d’un véhicule non couvert, monoplace ou biplace à trois ou à quatre roues conçu pour rouler en tout-terrain. Conduire un quad procure une expérience entre deux-mondes: il se rapproche de la moto de par son assise (sur une selle) et la présence d’un guidon mais il est également proche d’une voiture du fait de sa boîte de vitesse.

La zone touristique de Dông Mô vient d’acheter 50 quads 300cm3 au service du tourisme.

Avant le grand départ, l’organisateur vous donne les consignes de sécurité et vous explique le déroulement du parcours.

“C’est vraiment formidable le quad. J’ai dévalé des virages et des pentes... Le bruit du moteur et les trainées de poussières créées par ce véhicule m’ont aussi beaucoup impressionné”, dit Nguyên Hùng Thuât, un touriste de Hanoï.

Quand tout le monde est prêt, on peut y aller! Au cours de l’excursion d’une trentaine de kilomètres, vous emprunterez des sentiers forestiers et découvrirez les paysages grandioses (montagnes, forêts, lacs naturels) de la région.

“Actuellement, nous proposons à la clientèle trois trajets ‘Roman’, ‘Advane’ et ‘Offroad’ avec un niveau de difficulté croissant. Amateurs ou professionnels sont les bienvenus”, indique Nguyên Anh Tuân, responsable du service de quad à Dông Mô.

L’expérience du quad a beaucoup plu à Thuong Ngàn.

“Si au début de la balade, le parcours est plutôt facile et permet de contempler les paysages, les difficultés deviennent de plus en plus nombreuses: pentes raides, sentiers sinueux et boueux. J’ai beaucoup aimé. C’était génial d’aller jusqu’au bout”, dit-elle.

Après avoir roulé deux ou trois heures, vous arrivez enfin dans un camping situé en bordure de forêt, à côté d’un lac à l’eau turquoise. Le lieu idéal pour vous relaxer.

“En été, il fait frais ici. Nous envisageons d’embellir ce lac avec des lotus et de proposer des circuits en barque. Les visiteurs pourront également s’amuser avec des jeux sous-marins que nous avons importés du Canada. Nous allons également construire des cabanes en bois dans les arbres et créer des jeux pour les enfants", indique Nguyên Anh Tuân.

Entre amis, avec la famille ou les collègues, n’hésitez pas à venir à Dông Mô et à expérimenter une balade tout terrain en quad.-VOV/VNA