Hanoï (VNA) - L'Association de transformateurs et d'exportateurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP) prévoit que les exportations vietnamiennes de crevettes aux États-Unis augmenteraient d'environ 5% au dernier trimestre de 2019.Après une croissance en 4 mois (de mai à août), les exportations vietnamiennes de crevettes aux États-Unis ont reculé de 18% en septembre pour s'établir à 64,7 millions de dollars. Toutefois, de janvier au 15 octobre, les exportations ont atteint 510,5 millions de dollars, 1,2% en un an. Avec 19,6% du total, les États-Unis restent le deuxième marché d'importation de crevettes du Vietnam après l'Union européenne.La demande américaine d'importations de crevettes vietnamiennes a été plus forte de mai à août en raison de la réduction des stocks. Les États-Unis ont également eu tendance à réduire leurs importations en provenance d'Inde et de Thaïlande, ont réduit fortement leurs importations de Chine.Les États-Unis constituent le premier débouché des crevettes à pattes blanches vietnamiennes. Lors des 9 premiers mois de cette année, les exportations de crevettes à pattes blanches fraîches et surgelées vers le marché américain ont augmenté de 42%.En août 2019, le Département du commerce des États-Unis (DOC) a annoncé les résultats finaux du 13e réexamen administratif (POR 13) concernant la taxe antidumping imposée sur les crevettes vietnamiennes aux États-Unis. Selon lesquels, 31 entreprises bénéficient d'un taux d'imposition de 0%. Cela incite également les entreprises vietnamiennes de crevettes à continuer d'exporter vers ce marché.Selon des données du Département américain de l'Agriculture, les exportations vietnamiennes de crevettes en poudre aux États-Unis durant les 8 premiers mois de 2019 se sont chiffrées à 7.098 tonnes pour 50,8 millions de dollars ( 57% en volume et 52% en valeur). Le Vietnam est l’un des trois principaux fournisseurs de crevettes en poudre aux États-Unis (25% du total). - CPV/VNA