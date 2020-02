Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB) accordera 3.000 milliards de dongs de crédits (12,5 millions de dollars) pour aider des entreprises à promouvoir la production et à réduire le fardeau financier causé par l’épidémie du nouveau coronavirus.



D’ici le 30 juin 2020, SHB accordera des taux préférentiels pour les nouveaux emprunts et réduira les intérêts des emprunts contractés en fonction de l’évaluation des impacts de l’épidémie sur les activités de production et d’affaires de chaque client, a déclaré mardi 25 février son directeur général Nguyen Van Le.



Précisément, SHB réduira les taux d’intérêt jusqu’à 1,5% par an pour les emprunts en dongs et à 0,5% pour ceux en dollars. Elle rééchelonnera également les délais de remboursement et diminuera des frais liés au remboursement avant terme.



En qualité de premier partenaire financier de l’Amazon au Vietnam, SHB a aidé des entreprises à tisser leur toile dans et hors du pays. Elle a ouvert deux centres de soutien aux exportateurs vietnamiens via des plateformes de commerce électronique à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville.



Parallèlement, SHB lancera au plus tôt des paquets de produits et services spécifiques pour les clients individuels et professionnels qui souhaitent vendre sur Amazon, accédant ainsi à plus de 300 millions de consommateurs dans le monde. –VNA