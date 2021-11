Hanoï, 6 novembre (VNA) - Les élèves de certaines classes du seul district de Ba Vi à Hanoï peuvent aller à l'école à partir du 8 novembre, selon le dernier document signé le 6 novembre par le vice-président du Comité populaire municipal Chu Xuan Dung.

Le personnel de l'école nettoie une salle de classe pour assurer l'hygiène. Photo: VNA

Plus précisément, dans chaque commune ou bourg qui n'a enregistré aucun cas de COVID-19 dans la communauté au cours des 14 derniers jours, le comité directeur du district pour la prévention et le contrôle du COVID-19 sélectionne une école pour reprendre l'enseignement en classe pour les élèves des 5e, 6e, 9, 10e et 12e années.Les élèves des autres classes du district et tous les élèves des 29 autres districts et arrondissements continuent d'étudier en ligne. Toutes les écoles maternelles restent également fermées.Cette décision a été prise alors que la pandémie de COVID-19 continue de s développer de manière plus compliquée dans la ville.Plus tôt, le 1er novembre, lorsque la ville a signalé environ 10 infections par jour, le comité populaire municipal a autorisé la réouverture des écoles des districts de banlieue pour l'enseignement en classe aux élèves des 5e, 6e, 9, 10e et 12e années. - VNA