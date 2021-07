Un Plan de développement de l'économie collective et des coopératives pour 2021-2025 a été élaboré par le ministère du Plan et de l'Investissement en collaboration avec des ministères, branches...

La Sécurité sociale du Vietnam a payé près de 49.000 milliards de dôngs de frais de consultations et de soins médicaux en six premiers mois de 2021.

L'indice PAR INDEX vise à évaluer de manière objective et équitable les réformes administratives dans 17 ministères et organismes de niveau ministériel et 63 Comités populaires des provinces et villes.