Photo : internet

Hanoï (VNA) - Sept universités du Vietnam figurent dans le classement international du THE - Times Higher Education Impact Rankings 2022 (classement mondial des universités les plus influencées), contre quatre établissements en 2021 et deux en 2020.

Concrètement, l’Université nationale de Hanoï, l'Université Ton Duc Thang et l’Université des sciences et des technologies de Hanoï figurent parmi les 601e- 800e, l’Université Phenikaa parmi les 801e -1000e ; Trois nouvelles universités sont classées en 2022 : l'Université Duy Tan et l'Université de l’économie nationale les 601e- 800e et l'Université FPT les 801e -1000e.

Photo : internet

Le classement THE Impact Rankings, publié le 28 avril, donne des performances des universités en ce qui concerne les Objectifs du Développement Durable des Nations Unies (ODD). Il a établi sur la base des 17 ODD adoptés en 2015 par les 193 Etats membres des Nations Unies. En Asie du Sud-Est, l’édition 2022 a vu la participation 51 établissements en Thaïlande, 23 en Malaisie, 28 en Indonésie 15 aux Philippines et un au Cambodge.

Times Higher Education Impact Rankings vise à mesurer le succès des établissements d'enseignement supérieur dans la mise en œuvre des 17 ODD. En d'autres termes, ce classement évalue l'influence et la contribution des établissements d'enseignement au développement social, au développement humain et à la protection de l'environnement.-VNA