Hanoï (VNA) - Bamboo Airways était la compagnie aérienne la plus ponctuelle au Vietnam lors des sept premiers mois de l'année, avec un taux de 95,4% de vols à l'heure, selon des données publiées récemment par l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).

Plus précisément, Bamboo Airways a assuré 16.501 vols, dont 15.739 à l'heure.



Elle a été suivie par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et Vietjet Air avec des taux de ponctualités (OTP) moyens respectifs de 90,4% et 86,2%. Jetstar Pacific était en bas de la liste avec un taux moyen d'OTP de 85%.



Selon la CAAV, 59,8% des vols retardés et annulés étaient dus au retour tardif des avions, 26,8% provenaient des compagnies aériennes et 7,3% étaient dus aux équipements et services des aéroports. -VNA