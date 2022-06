Le Dr Do Duc Dong, chef d'équipe (à droite) et les 7 lycéens vietnamiens participant aux Olympiades d’informatique d’Asie-Pacifique 2022. Photo: Ministère de l'Éducation et de la Formation

Hanoï (VNA) - Tous les sept lycéens vietnamiens participant aux Olympiades d’informatique d’Asie-Pacifique 2022 ont remporté des médailles, a annoncé le 1er juin le ministère de l'Éducation et de la Formation.

L'équipe vietnamienne a remporté trois médailles d'or et quatre d'argent, occupant la troisième place du classement par nations, les première et deuxième places étant occupées par la Chine et la Russie.

Les Olympiades internationales d'informatique 2022, organisées en ligne les 28 et 29 mai par l'Égypte, a réuni 888 participants de 35 pays et territoires. L’équipe vietnamienne était composée de 15 membres.

Le Vietnam participe aux Olympiades d’informatique d’Asie-Pacifique depuis dix ans et c’est son meilleur classement jusqu’ici. -VNA