Le long métrage "Bô già"

Hanoi (VNA) – La Semaine du film vietnamien, un événement pour célébrer la Journée du Vietnam (30 décembre), est prévue du 30 décembre 2021 au 5 janvier 2022 à l'exposition World Expo 2020 de Dubaï.

Sept longs métrages du Vietnam ont été sélectionnés pour être projetés à cette occasion: "Bô già" (Dad, I'm Sorry en anglais - Papa, je suis désolé), "Cha cong con" (Père et fils), Mat biêc (Dreamy Eyes en anglais ou Yeux rêveurs en français), "Cuôc doi cua Yên" (La vie de Yên), "Tôi thây hoa vàng trên co xanh" (les fleurs jaunes sur l'herbe verte), Hai Phuong (version anglaise: Furie) et "Cô Ba Sai Gon" (La tailleuse).

Ces films seront projetés avec des sous-titres en anglais et en arabe dans l'espoir de faire découvrir le cinéma vietnamien au public des pays du Moyen-Orient et du monde.

Cette Semaine du film vietnamien vise à promouvoir l'image d'un Vietnam de paix, en développement dynamique, un pays qui s’attache toujours à la préservation de l'identité nationale et au respect des bonnes valeurs humaines de l'humanité, a déclaré Nguyên Phuong Hoa, cheffe du Département de coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, représentante en chef du Vietnam à l'exposition World Expo 2020 de Dubaï.

L'Exposition universelle de Dubaï est un événement international visant à promouvoir la beauté et le potentiel de l'Arabie saoudite auprès de plus de 190 pays, territoires et organisations participants ainsi que de 25 millions de visiteurs. L'édition 2020 se déroule du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. - VNA