Lors du séminaire (Photo: VNA)



Hanoi, 8 mai (VNA) - L'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et le Comité du Parti de la province centrale de Nghe An ont organisé un séminaire en ligne sur le Président Ho Chi Minh à Hanoi le 8 mai, à l'occasion de son 130e anniversaire.Dans son discours, Tran Quoc Vuong, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la voie du salut national trouvée par le Président Ho Chi Minh.Sous la direction du président et du Parti communiste du Vietnam, la révolution nationale a surmonté une série de difficultés et de défis pour remporter diverses victoires, a-t-il déclaré.Vo Van Thuong, membre du Politburo, secrétaire du Comité central et chef de la Commission de communication et d'éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a exhorté chaque fonctionnaire et membre du Parti à redoubler d'efforts pour servir la nation et le peuple, comme l'a rappelé le Président Ho Chi Minh.Le directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, Nguyen Xuan Thang, a déclaré que la pensée, la moralité et le mode de vie du président Ho Chi Minh sont précieux pour le Parti, l'armée et le peuple vietnamien pour surmonter les difficultés et les défis.Il a souligné l’importance d’améliorer l’étude et le suivi de la pensée, de la moralité et du mode de vie du président dans la construction et le réajustement du Parti.Le séminaire, qui a vu la participation de plus de 300 dirigeants, gestionnaires et scientifiques, a examiné la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh, ainsi que sa grande contribution à la cause révolutionnaire du Vietnam et aux mouvements communistes, ouvriers et de libération nationale dans le monde.La pensée, la moralité et le mode de vie du Président Ho Chi Minh sont devenus un héritage immense et précieux du Parti et du peuple vietnamiens, qui illumineront à jamais la cause révolutionnaire du Parti, ont déclaré les délégués.À cette occasion, ils ont proposé des orientations, des tâches et des solutions en matière de développement socio-économique, de construction du Parti et du système politique et de défense nationale en accord avec la pensée du leader. -VNA