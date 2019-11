Le séminaire organisé le 24 novembre à Kolkata, en Inde. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - «Les relations en croissance : Nouveaux défis - Rapports avec Ho Chi Minh » était le thème d’un séminaire qui a été organisé le 24 novembre à Kolkata, en Inde.

Des érudites et chercheurs participants ont grandement apprécié les relations Vietnam-Inde qui ont été établies sur la base des similitudes en matière historiques et culturelles, de la compréhension, de la confiance et du soutien mutuel dans leur lutte d’hier pour l’indépendance, la liberté, la réunification, l’intégrité territoriale ainsi que dans leur œuvre d’édification et de développement national.

Ils ont discuté des similitudes dans les pensées et carrières de deux héros nationaux indien Mahatma Gandhi et vietnamien Ho Chi Minh.

La pensée de Mahatma Gandhi sur la vérité, la paix et la non-violence ont inspiré de nombreuses luttes contre les envahisseurs étrangers dans le monde, dont la révolution au Vietnam dirigée par Ho Chi Minh, a déclaré le docteur Nguyen Tran Tien, enseignant à l’Université des Sciences sociales et humaines du Vietnam.

Le leadership et les messages de la liberté et de l'humanité de Mahatma Gandhi et de Ho Chi Minh ont amené les deux nations à la liberté et à l'indépendance, a-t-il indiqué.

En marge du séminaire, une exposition sur le Président Ho Chi Minh et une cérémonie de lancement du livre «Ho Chi Minh avec l’Inde » ont été organisées.

Le livre bilingue vietnamien-anglais comprend quatre parties. La première rassemble des articles, lettres, messages et poèmes du Président Ho Chi Minh liés à l’Inde. Les deuxième et troisième présentent des articles d'érudites vietnamiens et indiens sur le leader vietnamien et les relations bilatérales. La dernière présente des photos sur les activités du Président Ho Chi Minh en Inde et sur les relations Vietnam-Inde. -VNA