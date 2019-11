Une chaîne de transformation du thon à l'usine de la société par actions de pêche Binh Dinh dans la province de Binh Dinh (Photo: VNA)

Hanoi, 15 novembre (VNA) - Les relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis vont continuer à se développer mais seront également affectées par des défis à venir, ont indiqué les participants lors d’un séminaire à Hanoï le 14 novembre.

Dans son discours d’ouverture, le professeur associé, docteur Cu Chi Loi, directeur de l'Institut d'études sur l’Amérique de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a déclaré que depuis la normalisation des relations américano-vietnamiennes en 1995, les relations commerciales bilatérales se sont développées.

Les États-Unis sont un partenaire commercial majeur du Vietnam, a-t-il dit, ajoutant que les expéditions vietnamiennes sur le marché américain étaient en augmentation, les États-Unis devenant actuellement le plus grand importateur du Vietnam.

Parlant de la politique étrangère des États-Unis et de son impact sur le Vietnam, la docteure Nguyen Thi Hai Yen de l'Institut d'études sur l’Amérique a déclaré que les États-Unis accordaient une grande importance au rôle du Vietnam dans sa stratégie indo-pacifique, le Vietnam occupant une position géographique et stratégique importante dans la connexion entre les deux océans.

L'administration du président américain Donald Trump attache une grande importance au renforcement de la coopération politique, diplomatique, économique, militaire et de sécurité avec le Vietnam, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la stratégie indo-pacifique générerait de nombreuses opportunités mais aussi des défis pour le Vietnam, dans la mesure où la concurrence dans la région entre dans une nouvelle phase de plus en plus complexe et que les risques de friction entre les grands pays augmentent.

Le Thi Van Nga, autre experte de l'institut, a déclaré que les relations commerciales bilatérales continueraient à se développer parallèlement à la hausse des exportations et des importations. Cependant, ces relations seront affectées par la politique commerciale des États-Unis visant à protéger les producteurs nationaux, ainsi que par d’autres défis à venir.

Lors du séminaire, les participants ont souligné que le nouveau contexte posait des défis considérables au Vietnam lors de son intégration dans le monde et de la promotion de ses liens économiques avec les États-Unis.

Par conséquent, le Vietnam devrait perfectionner les réglementations légales en matière de commerce extérieur, améliorer les ressources humaines, réformer le processus de production en important des technologies de pointe et rechercher de nouvelles destinations d’exportation afin de réduire la dépendance à certains grands marchés, ont-ils déclaré. -VNA