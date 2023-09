Cérémonie de remise d'accords de coopération d’entreprises et localités vietnamiennes et britanniques, en juin 2022 à Londres. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, en collaboration avec l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, a organisé le 12 septembre un colloque scientifique intitulé « 50 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni : réalisations et perspectives de développement ».Le professeur associé et Dr. Hoang Phuc Lam, directeur adjoint de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a passé en revue le processus de développement des relations diplomatiques des deux pays, établies le 11 septembre 1973 et portées au niveau d'un partenariat stratégique en 2010.En 2020, les deux pays ont publié une nouvelle déclaration commune, affirmant leur volonté de porter leurs relations à une nouvelle hauteur. Après cette déclaration commune, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) a été signé à Londres ( Royaume-Uni ) et est officiellement entré en vigueur le 1er mai 2021.En 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 6,84 milliards de dollars, avec 6,07 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes et 771 millions de dollars d'exportations britanniques.Le colloque a été une bonne occasion pour les deux parties de passer en revue leurs relations bilatérales au cours du dernier demi-siècle pour, sur cette base, envisager un bel avenir, a déclaré le professeur associé et Dr. Hoang Phuc Lam.De son côté, l’ambassadeur britannique Iain Frew a affirmé son objectif d'approfondir et de resserrer les liens bilatéraux. -VNA