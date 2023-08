Le port de Vladivostok . Photo : VNA

Moscou (VNA) - Le Consulat général du Vietnam à Vladivostok et l’antenne du Bureau commercial du Vietnam en Extrême-Orient russe ont organisé le 21 août un séminaire hybride placé sur le thème "Renforcer la coopération commerciale Vietnam-Russie via le port de Vladivostok".L’événement a suscité la participation de plus de 30 entreprises et d’officiels du Vietnam et de la Russie.Lors du séminaire, de nombreuses informations pratiques ont été partagées, aidant les hommes d’affaires à s’informer des activités d’investissement et d’accès au marché de l’autre pays.Nguyen Dang Hien, consul général du Vietnam à Vladivostok, a déclaré que le port de Vladivostok jouait un rôle important dans le transport de marchandises entre les deux pays. Au cours du premier semestre 2023, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Extrême-Orient russe a atteint environ 160 millions de dollars, soit une hausse d'environ 20% par rapport à la même période en 2022.Des représentants du Primorié ont affirmé que plusieurs chaînes de supermarchés, magasins et entreprises russes locaux souhaitaient importer des produits vietnamiens. Le Primorié est prêt à aider les entreprises vietnamiennes à ouvrir des centres commerciaux sur son sol...Enfin, le conseiller au commerce du Vietnam en Russie, Duong Hoang Minh, a indiqué que le commerce bilatéral montrait des signes de reprise. Selon lui, l'un des succès importants était la mise en place en mai 2022 d'une route de transport maritime directe entre le port de Vladivostok, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville. Au cours des sept premiers mois de 2023, plus de 20.000 EVP de marchandises ont été transportés via cette route. –VNA