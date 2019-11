Des participants au séminaire organisé le 15 novembre, à l’Université York. Photo: VNA



Ottawa (VNA) – Lors d’un séminaire organisé le 15 novembre, à l’Université York, à Toronto (Canada), les participants ont abordé des questions liées à la sécurité, aux principes de gestion et aux politiques futures relatives aux océans.

Des experts et érudits ont mis l’accent sur l’importance de la région indopacifique et de l’océan Arctique pour le monde, sur les menaces dans les zones frontalières régionales, sur les perspectives de l’ASEAN et de l’Indonésie en Indo-Pacifique, ainsi que sur le maintien de la paix et du développement de cette région.

Prof. Julie Nguyen, directrice de la Société Vietnam-Canada, a exprimé le souhait d’informer les amis canadiens sur les activités menées par le Vietnam pour protéger la souveraineté et les intérêts nationaux ainsi que sur la volonté du pays de maintenir un environnement pacifique et stable en mer pour le développement national.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information, Adam P. MacDonald, directeur adjoint du Centre d'études sur la sécurité et le développement, revelant de l'Université Dalhousie, a déclaré que dans le contexte de différends complexes en mer Orientale, poursuivre une approche multilatérale pour parvenir à un accord intégral était une solution rationnelle à laquelle toutes les parties devraient s’en tenir.

Plus de 50% du commerce maritime mondial, d’une valeur de 5.000 milliards de dollars par an, a été acheminé à travers la mer Orientale- VNA