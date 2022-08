Hanoï (VNA) – Un séminaire consacré aux solutions pour améliorer l’efficacité de la protection des femmes et des enfants a eu lieu le 24 août à Hanoï.



L’événement a été organisé par le Comité central de l’Union des femmes du Vietnam.



Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la vulgarisation des réglementations juridiques et des connaissances pour reconnaître et prévenir la maltraitance des enfants, d’organiser des cours de formation pour les personnes chargées du traitement des plaintes et lettres liées à la protection des femmes et des enfants, de maintenir et généraliser des modèles efficaces pour développer le rôle de l’Union des femmes dans la défense des droits et intérêts légitimes des femmes…



A ce jour, 60 des 63 provinces et grandes villes du pays ont signé des programmes de coordination avec les organes compétents locaux pour protéger les droits et intérêts légitimes des femmes et des enfants.-VNA