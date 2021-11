Des experts vietnamiens lors d'une séance de la conférence. Photo: comité d'organisation

Hanoï (VNA) - L'Académie de journalisme et de communication, en collaboration avec le Centre asiatique d'information et de communication (AMIC), organise un séminaire international sur la communication scientifique dans le contexte du COVID-19.

L’événement, organisé par visioconférence, comprend une session d’ouverture, six séances plénières et des débats qui se tiennent les 20 novembre, 27 novembre et 4 décembre.

L’événement permet aux scientifiques participants, vietnamiens comme étrangers, de discuter de modèles de la communication scientifique, de partager leurs expériences en matière de communication en situation de crise sanitaire.

Les journalistes et scientifiques doivent travailler ensemble pour fournir des informations précises et fiables au public, a déclaré le professeur Noam Chomsky de l’Institut de technologie du Massachusetts.

De son côté, le professeur associé et docteur Pham Minh Son, directeur de l'Académie de journalisme et de communication, a souligné le rôle de la communication scientifique dans la lutte contre le COVID-19.

« Seulement si nous avons des connaissances scientifiques sur l'épidémie et que ces connaissances sont diffusées à un grand public, nous pourrons ainsi vaincre l'épidémie », a-t-il affirmé.

Des experts vietnamiens ont également partagé des expériences en matière de communication sur le COVID-19 et des solutions pour rejeter les fausses informations sur l'épidémie. -VNA