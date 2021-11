Photo d'illustration : baovanhoa.vn



Hanoï (VNA) - L'Union vietnamienne des associations littéraires et artistiques a organisé le 19 novembre à Hanoï un séminaire scientifique sur les enjeux actuels du développement culturel et artistique.



Les participants ont échangé leurs opinions sur les enjeux pour le développement culturel et artistique et les artistes dans le contexte de la mondialisation et de l'intégration économique internationale.



Les interventions et opinions ont porté sur les opportunités, les avantages, les difficultés et les défis pour les activités culturelles et artistiques à l'ère de la 4e révolution industrielle, la promotion de la démocratie et de la liberté de création, ainsi que le renforcement de la responsabilité des artistes envers le public...