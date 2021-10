Dante et 'La Divine Comédie' dans un tableau de Domenico di Michelino en 1465. (Source : Wikipedia)

Hanoï (VNA) – Un séminaire scientifique sur Dante Alighieri, poète italien du Moyen âge, a eu lieu à l’occasion des 700 ans de son décès.

L’événement a été organisé par l’Institut de Littérature de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, en collaboration avec l’ambassade d’Italie.



De nombreux chercheurs et traducteurs y ont présenté des interventions réaffirmant les valeurs de la « Divine Comédie » et la place de Dante Alighieri dans la culture humaine.



A cette occasion, l’Institut de Littérature, l’ambassade d’Italie et la maison d’édition des Sciences sociales ont présenté une nouvelle édition de l’ « Enfer », la première des trois parties qui composent la Divine Comédie.



Il s'agit d'une initiative littéraire inscrite dans le programme d'action signé en mai 2021 entre les deux gouvernements dans le cadre de la coopération stratégique Italie-Vietnam.-VNA