Photo: VNA

Hanoï (VNA) - « Faire des affaires avec le Vietnam », tel est le thème du forum de promotion du commerce et des investissements du Vietnam en Belgique, tenu le 28 juin à Bruxelles.

Ce forum non seulement a donné un nouvel élan au commerce et à l'investissement Vietnam-Belgique mais aussi a été une opportunité pour aider la communauté des affaires à bien se préparer aux changements rapides de la situation internationale.

Lors du forum, les intervenants Eric Blétard, attaché économique et commercial pour la Région Wallonne au Vietnam, et Eve Devoldere, attaché économique et commercial pour la Région Flamande au Vietnam, ont présenté le potentiel et les forces de chaque région de Belgique.

Photo: VNA

Le conseiller commercial vietnamien en Belgique, Tran Ngoc Quan, a fait un point sur la situation d’investissement au Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique Nguyen Van Thao a souligné que dans le contexte économique mondial actuel, le Vietnam et la Belgique ont encore beaucoup de potentiel de coopération. Les deux parties doivent travailler en étroite collaboration pour créer un environnement favorable permettant à la communauté des affaires d'exploiter ces potentiels, a-t-il annoncé.

Selon l'ambassadeur Nguyen Van Thao, il existe quatre domaines potentiels de coopération entre le Vietnam et la Belgique, que sont l'agriculture ; la croissance verte; les ports maritimes et la logistique; l'innovation.

L'ambassadeur a salué les nouveaux investissements belges dans des domaines tels que les énergies renouvelables d'origine éolienne et solaire, le commerce électronique, les villes intelligentes et durables.

Ces cinq premiers mois de 2022, les échanges commerciaux Vietnam-Belgique ont atteint plus de 2,1 milliards de dollars, en hausse de plus de 40 % par rapport à la même période de l'an dernier.

La Belgique est le 5e partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne et le Vietnam, le 2e partenaire de la Belgique dans l'ASEAN. Fin mai, la Belgique comptait 81 projets opérationnels au Vietnam d'un capital enregistré total de près de 1,1 milliard de dollars. -VNA