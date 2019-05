Les visiteurs à la Semaine des marchandises vietnamiens en Thaïlande 2018. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Hanoi (VNA) - La Semaine des marchandises vietnamiennes en Thaïlande 2019 aura lieu du 18 au 22 septembre au Central World Plaza, l'un des centres commerciaux les plus grands à Bangkok, la capitale thaïlandaise.

Cet événement annuel a pour objectif d'aider les entreprises vietnamiennes à découvrir le marché thaïlandais et les besoins des consommateurs thaïlandais, présenter leurs produits et rechercher des opportunités pour promouvoir les exportations à ce débouché.

C'est la 4e année consécutive que la Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande est organisée par Central Group à Bangkok.

Central Group est actuellement présent au Vietnam via la chaîne de supermarchés Big C dont 90% des produits sont d’origine vietnamienne, en provenance d’environ 40.000 fournisseurs. Cependant, en Thaïlande, environ 50 produits vietnamiens, majoritairement du café et des fruits séchés, sont arrivés à être présents dans les supermarchés de Central Group.

La Thaïlande est désormais le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, avec un commerce bilatéral en hausse, passant de 11,5 milliards de dollars à 15,3 milliards de dollars en 2017. Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la Thaïlande au sein de l’ASEAN, après la Malaisie.-VNA