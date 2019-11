Hanoi (VNA) - À la nouvelle du puissant séisme qui a secoué le 26 novembre l’Albanie, faisant une cinquantaine de morts, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyên Phu Trong a adressé un message de condoléances au président albanais Ilir Meta.

Des habitants observent les secours à la recherche de survivants dans les décombres d’un bâtiment effondré à Durrës, mercredi 27 novembre. Photo AFP

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également présenté à son homologue albanais Edi Rama ainsi qu’aux familles des nombreuses victimes, ses plus sincères condoléances après la terrible tragédie survenue dans ce pays.



49 personnes ont perdu la vie et plus de 5.000 autres ont perdu leur logement dans le violent séisme qui a frappé l’Albanie en début de semaine, selon un bilan dressé vendredi 29 novembre par le Premier ministre Edi Rama.

Le tremblement de terre de magnitude 6,4, le plus puissant dans cette région du petit pays des Balkans depuis près d’un siècle, a frappé mardi avant l’aube, à un moment où les gens dormaient.

Des bâtiments entiers se sont écroulés, piégeant les victimes sous des montagnes de gravats. Les villes de Durres, localité touristique de 400.000 habitants sur la côte Adriatique, et Thumane, au nord de Tirana, ont été particulièrement touchées. – VNA